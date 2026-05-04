Представлены новые пакеты доработок для Chevrolet Colorado ZR2

Компания American Expedition Vehicles (AEV) представила новые пакеты доработок для пикапа Chevrolet Colorado ZR2 третьего поколения. Они направлены на усиление внедорожных характеристик и изменение внешнего вида.

В состав комплекта входит лебедка COMEUP 9.5rs с синтетическим тросом и тяговым усилием 4 310 кг. Она предназначена для установки вместе со стальным передним бампером AEV и рассчитана на использование в сложных условиях бездорожья.

Также предлагается пакет внешнего оформления, который предусматривает графические элементы на капоте, крыше и заднем борте, фирменные эмблемы и баннер на лобовом стекле.

Для эксплуатации вне асфальта предусмотрен высоко расположенный шноркель. Он обеспечивает подачу более чистого и прохладного воздуха в двигатель, а также снижает риск попадания пыли и воды. Деталь изготовлена из материала, устойчивого к ультрафиолетовому воздействию.

Покупателям доступны два варианта колес: один рассчитан на повышенную прочность, второй совместим с защитными кольцами для эксплуатации в тяжелых условиях.

Стоимость пакета для версии ZR2 Bison начинается от 4570 долларов, для ZR2 — от 7975 долларов.