«Превосходное начало года»: доходы YouTube показали двузначный рост

Видеоплатформа YouTube и ее материнская компания Alphabet отчитались о значительных финансовых успехах по итогам первого квартала 2026 года: рекламная выручка сервиса выросла на 10,7 % до $9,88 млрд, а общее число подписок Google достигло 350 млн.

Несмотря на то, что доходы от рекламы на YouTube оказались чуть ниже прогнозов Уолл-стрит ($9,99 млрд), общее время просмотра продолжает стабильно расти, укрепляя позиции платформы как лидера индустрии развлечений.

Согласно отчетности, суммарный рекламный доход Alphabet за первые три месяца текущего года составил $77,25 млрд, увеличившись на 15,5 % в годовом исчислении. Общая выручка холдинга достигла $109,9 млрд (рост на 22 %), а чистая прибыль составила $62,6 млрд, что значительно превзошло ожидания аналитиков. Генеральный директор Alphabet и Google Сундар Пичаи связал эти результаты с эффективным внедрением искусственного интеллекта во все направления бизнеса.

«2026 год начался превосходно. Наши инвестиции в ИИ и комплексный подход дают импульс каждому направлению бизнеса», — заявил он во время объявления финансовых результатов.

Особое внимание в отчете уделено росту платных сервисов. В первом квартале зафиксирован исторически максимальный прирост подписчиков YouTube Music и YouTube Premium. Укрепление позиций сервиса в сегменте стриминга на ТВ и эксклюзивная сделка на трансляцию премии «Оскар» (2029–2033 гг.) подтверждают статус YouTube как ключевого игрока в Голливуде. По итогам 2025 года выручка платформы превысила $60 млрд.

Успехи также отмечены в сегменте Google Cloud, где доход вырос на 63 %, а портфель заказов превысил $460 млрд. Использование ИИ-функций в поисковике Google привело к рекордному количеству запросов и росту доходов на 19 %.

Пичаи добавил, что приложение Gemini сделало первый квартал текущего года самым сильным для потребительского бизнеса, связанного с технологиями искусственного интеллекта.