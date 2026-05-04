Посол Туркменистана провёл переговоры с главой Союза палат и бирж Турции
1 мая посол Туркменистана в Турции Мекан Ишангулыев провёл встречу с председателем Союза палат и бирж Турецкой Республики Рифатом Хисарджыклыоглу. Стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества.
Отмечено наличие значительного потенциала для увеличения объёмов взаимной торговли и активизации связей между предпринимательскими структурами двух стран.
Подчёркнуто значение Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству и Туркмено-турецкого делового совета. Большую роль для развития взаимодействия также играет проведение профильных выставок и бизнес-форумов.