Объявлен прием кандидатов на 4-летнюю программу подготовки пилотов в Турции
АООТ «Авиакомпания „Туркменистан“» объявляет конкурсный прием на 4-летнее обучение по специальности «пилот» в Университет Турецкой авиационной ассоциации. Об этом сообщили в газете Türkmenistan.
На обучение принимаются юноши — граждане Туркменистана в возрасте до 25 лет, имеющие образование не ниже общего среднего, имеющие военный билет, состояние здоровья которых соответствует требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО), предъявляемым к пилотам Медицинским центром Международного аэропорта Ашхабада агентства «Türkmenhowaýollary».
Прием осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов.
Обучение начинается после предварительного собеседования с руководством АООТ «Авиакомпания „Туркменистан“», собеседования и экзамена с представителями турецкого университета, а также после прохождения медицинского осмотра в Анкаре.
Кандидаты обязаны предоставить медицинское заключение установленного образца в течение 15 дней после прохождения осмотра в вышеупомянутом Медицинском центре.
Прием документов осуществляется в Ашхабаде до 30 июня текущего года.
Перечень документов:
- анкета установленного образца;
- паспорт (оригинал и копия);
- военный билет (оригинал и копия);
- документ об общем среднем или средне-профессиональном образовании (оригинал и копия);
- справки из наркологического и психоневрологического диспансеров;
- медицинская справка установленного образца, выданная Медицинским центром Международного аэропорта г. Ашхабада;
- характеристика с последнего места учебы (работы или воинской части);
- 8 фотографий размером 3х4 см;
- заверенная копия трудовой книжки (при наличии).
Кандидат несёт личную ответственность за предоставление недостоверных сведений или поддельных документов.
Экзамены по английскому языку, математике и физике пройдут с 1 по 15 июля в Школе подготовки авиационного персонала агентства «Türkmenhowaýollary».
С успешно прошедшими отбор заключается трёхсторонний контракт, предусматривающий обязательную работу в авиакомпании по специальности в течение 10 лет после завершения обучения. Расходы на обучение (теория и летная подготовка), проживание, перелет в Анкару в начале учебного года и возвращение в Ашхабад после окончания учебы покрывает авиакомпания, остальные затраты оплачиваются кандидатом.
Документы принимаются по адресу: г. Ашхабад, ул. А. Аннаева, Авиакомпания «Туркменистан».
Телефоны: 23-47-88, (+99365) 72-58-43.