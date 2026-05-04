Объявлен прием кандидатов на 4-летнюю программу подготовки пилотов в Турции

АООТ «Авиакомпания „Туркменистан“» объявляет конкурсный прием на 4-летнее обучение по специальности «пилот» в Университет Турецкой авиационной ассоциации. Об этом сообщили в газете Türkmenistan.

На обучение принимаются юноши — граждане Туркменистана в возрасте до 25 лет, имеющие образование не ниже общего среднего, имеющие военный билет, состояние здоровья которых соответствует требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО), предъявляемым к пилотам Медицинским центром Международного аэропорта Ашхабада агентства «Türkmenhowaýollary».

Прием осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов.

Обучение начинается после предварительного собеседования с руководством АООТ «Авиакомпания „Туркменистан“», собеседования и экзамена с представителями турецкого университета, а также после прохождения медицинского осмотра в Анкаре.

Кандидаты обязаны предоставить медицинское заключение установленного образца в течение 15 дней после прохождения осмотра в вышеупомянутом Медицинском центре.

Прием документов осуществляется в Ашхабаде до 30 июня текущего года.

Перечень документов:

анкета установленного образца;

паспорт (оригинал и копия);

военный билет (оригинал и копия);

документ об общем среднем или средне-профессиональном образовании (оригинал и копия);

справки из наркологического и психоневрологического диспансеров;

медицинская справка установленного образца, выданная Медицинским центром Международного аэропорта г. Ашхабада;

характеристика с последнего места учебы (работы или воинской части);

8 фотографий размером 3х4 см;

заверенная копия трудовой книжки (при наличии).

Кандидат несёт личную ответственность за предоставление недостоверных сведений или поддельных документов.

Экзамены по английскому языку, математике и физике пройдут с 1 по 15 июля в Школе подготовки авиационного персонала агентства «Türkmenhowaýollary».

С успешно прошедшими отбор заключается трёхсторонний контракт, предусматривающий обязательную работу в авиакомпании по специальности в течение 10 лет после завершения обучения. Расходы на обучение (теория и летная подготовка), проживание, перелет в Анкару в начале учебного года и возвращение в Ашхабад после окончания учебы покрывает авиакомпания, остальные затраты оплачиваются кандидатом.

Документы принимаются по адресу: г. Ашхабад, ул. А. Аннаева, Авиакомпания «Туркменистан».

Телефоны: 23-47-88, (+99365) 72-58-43.