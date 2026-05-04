Новый SU7 Max стал самым быстрым седаном в своём сегменте
Новый Xiaomi SU7 Max показал время 1:37.974 на Международной трассе Чжэцзян, став самым быстрым серийным четырёхдверным автомобилем в ценовом сегменте до 500 тысяч юаней (около 73 тысяч долларов) на этой трассе.
Автомобиль позиционируется как гражданская модель с характеристиками, приближенными к спортивным версиям.
Покупателям доступны конфигурации с шинами Sailun PT01, а также усиленной тормозной системой. В неё входят колодки ITT и тормозная жидкость ENDLESS, рассчитанные на высокие нагрузки и устойчивость к перегреву.