Гурбангулы Бердымухамедов инициировал учреждение именных стипендий для молодежи

​В рамках рабочего визита в город Аркадаг председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов поднял вопрос о необходимости дальнейшей модернизации системы образования и поддержки учащейся молодежи.

В частности, было предложено рассмотреть вопрос об учреждении специальных именных стипендий.

​Гурбангулы Бердымухамедов указал на важность всестороннего подхода к этому вопросу, отметив, что такие меры станут серьезным стимулом для молодежи в получении качественного образования и развитии профессиональных навыков. Он дал руководителям ценные рекомендации по модернизации деятельности образовательных учреждений нового города.

​Помимо образовательных инициатив, в ходе совещания обсуждалась подготовка к предстоящим государственным праздникам — Дню Конституции и Государственного флага, а также Празднику туркменского ковра. Полчеркивалось, что в этих торжествах должны найти отражение достижения страны, национальные ценности и условия, созданные для благополучной жизни и развития молодого поколения.