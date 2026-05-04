Выручка Apple достигла максимума: спрос на iPhone 17 оказался невообразимым

Apple сообщила о рекордных финансовых результатах за квартал, завершившийся в марте. И всё благодаря высокому спросу на новые iPhone 17.

Выручка за отчетный период составила $111,2 млрд, а прибыль — $29,6 млрд.

«Сегодня Apple с гордостью сообщает о лучших результатах за мартовский квартал за всю историю компании», — заявил генеральный директор компании Тим Кук, отметив, что квартальная выручка достигла рекордного уровня.

По словам Кука, в течение квартала продажи iPhone продемонстрировали двузначный рост во всех странах присутствия компании. Также подразделение услуг достигло исторического максимума.

Финансовые результаты опубликованы на фоне предстоящих изменений в руководстве компании. Ожидается, что Тим Кук покинет пост генерального директора в конце года. Его место в сентябре займет 50-летний Джон Тернус. Кук, в свою очередь, станет исполнительным председателем совета директоров.