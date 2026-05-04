Аэропорты размером с города: топ-7 самых больших воздушных гаваней мира

Современные аэропорты давно перестали быть просто точками вылета и прилёта. Это огромные территории, где авиация соединяется с логистикой, бизнесом и стратегией на десятилетия вперёд. И если раньше масштаб измеряли пассажирами, то сегодня нередко — квадратными километрами.

В этом списке — семь самых крупных воздушных гаваней планеты. По площади они сопоставимы с целыми городами.

7 место: Международный аэропорт Орландо (США) — инфраструктура под туристический поток

Почти 70 квадратных километров во Флориде работают на одну задачу — справляться с наплывом туристов.

Аэропорт Орландо изначально проектировали с запасом: тематические парки, круизные маршруты и сезонные пики требуют гибкости. Центральный терминал соединён с зонами посадки, а новые мощности, такие как Терминал C, позволяют без перегрузки принимать всё больше рейсов.

6 место: Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт (США) — логистика без пауз

Та же площадь, но другой характер. Этот аэропорт — один из самых загруженных в мире. Полукруглые терминалы, автоматическая система Skylink и пять параллельных взлётно-посадочных полос делают пересадки быстрыми, а задержки — редкостью. Здесь авиация работает как точный механизм.

5 место: Аэропорт Стамбула (Турция) — глобальный перекрёсток

76,5 квадратных километров на стыке континентов. Новый аэропорт Стамбула с гигантским терминалом под одной крышей стал ключевой точкой пересадок между Европой, Азией и Африкой. Его логика проста: чем быстрее пассажир пересаживается, тем сильнее хаб.

4 место: Международный аэропорт Куала-Лумпура (Малайзия) — «город внутри города»

100 квадратных километров, где аэропорт превращается в полноценную экосистему. Несколько терминалов, отдельная зона для лоукостеров, грузовые комплексы и даже зелёные пространства — всё это часть концепции аэротрополиса.

3 место: Международный аэропорт Денвера (США) — пространство для будущего

Почти 138 квадратных километров в США — и это ещё не предел. Аэропорт уже имеет шесть полос, но может удвоить их число. Подземные поезда, удалённые терминалы и запас территории делают его одним из самых перспективных в мире.

2 место: Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) — ставка на развитие

375 квадратных километров территории — это не только аэропорт, но и задел на будущее. Значительная часть территории пока пустует, но именно это даёт гибкость: здесь можно строить новые терминалы, логистические зоны и даже индустриальные кластеры.

1 место: Международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме (Саудовская Аравия) — абсолютный масштаб

776 квадратных километров — крупнейший аэропорт планеты. Его территория больше многих городов. При этом пассажиропоток не максимальный — ставка сделана на будущее. Здесь уже готовы принимать крупнейшие самолёты, а огромные свободные площади превращают аэропорт в стратегический резерв мировой авиации.