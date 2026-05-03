Tesla показала первый серийный Cybercab: машина сама выезжает из цеха на парковку

Первые образцы, включая экземпляр с идентификатором VIN Zero, уже самостоятельно съезжают с конвейера и перемещаются на площадки для хранения, полностью полагаясь на систему Full Self-Driving (FSD) на основе машинного зрения без участия водителя.

Событие ознаменовало переход проекта из стадии прототипов к массовому выпуску: после того как первый Cybercab сошел с линии 17 февраля 2026 года, завод Giga Texas начал подготовку к производству сотен единиц в неделю. В начале этого месяца на территории предприятия уже было замечено 60 готовых машин. Опубликованные видеокадры из салона серийного автомобиля подтверждают отсутствие руля и педалей, демонстрируя работу системы автономного управления в реальных производственных условиях.

Cybercab был впервые представлен в октябре 2024 года на мероприятии «We, Robot». Проект нацелен на достижение объема производства в 2 миллиона единиц в год при выходе всех заводов на полную мощность.

Двухместная конфигурация выбрана Илоном Маском как наиболее эффективная для роботакси, так как 90% поездок совершаются одним или двумя пассажирами. Упрощение конструкции за счет отсутствия задних сидений и органов управления призвано обеспечить целевую стоимость автомобиля менее 30 000 долларов при эксплуатационных расходах около 0,20 доллара за милю.

Успех Cybercab подкрепляется финансовыми и эксплуатационными показателями экосистемы Tesla. По имеющимся данным, около 456 000 активных подписчиков системы FSD приносят компании более 45 миллионов долларов ежемесячного дохода.

Использование автопилота демонстрирует резкий рост: автомобили Tesla ежедневно преодолевают в режиме FSD в среднем 46 миллионов километров, что вдвое превышает показатели трехмесячной давности.