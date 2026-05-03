Шрек на болоте: LEGO представила первые наборы по мотивам культового мультфильма

Линейка включает два набора. Первый — масштабная коллекционная диорама «LEGO Shrek, Donkey & Puss in Boots», состоящая из 1 403 деталей. Комплект стоимостью 130 долларов представляет собой детализированную модель болота с табличкой «Beware Ogre!».

В набор входят сборные фигуры Шрека и Осла, минифигурка Кота в сапогах, а также знаковые аксессуары: луковица и синий цветок. Внутри фигуры главного героя спрятаны специальные «пасхалки». На первом этапе продаж данный набор будет доступен эксклюзивно в магазинах LEGO.

Второй новинкой стал набор «LEGO BrickHeadz: Shrek, Donkey & Gingy» из 259 деталей. За 25 долларов покупатели получат фигурки Шрека, Осла и Пряни в характерном квадратном стиле, дополненные небольшой предупреждающей табличкой.

Предварительные заказы на оба набора уже открыты. Официальный старт продаж запланирован на 1 июня 2026 года.