Оперный концерт ТЮРКСОЙ, выставка ко Дню Победы и театральные премьеры Ашхабада

Музыкальное сопровождение обеспечит государственный симфонический оркестр Туркменистана. Начало концертов — в 18:00, вход свободный.

Музей изобразительных искусств Туркменистана имени Сапармурата Туркменбаши подготовил экспозицию «Gahrymanlarymyza hormat», приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Выставка откроется 4 мая в 11:00.

Театры столицы также представили репертуар на ближайшие дни. При этом возможны изменения в расписании и составе исполнителей, актуальную информацию рекомендуется уточнять заранее.

Главный академический драматический театр имени С. Туркменбаши Великого:

02.05.2026 — «Yşgyň gämisi», 19:00

03.05.2026 — «Gelinler», 19:00

Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули:

02.05.2026 — «Super gaýyn ene», 19:00

Национальный драматический театр имени Алп Арслана:

02.05.2026 — «Gyzyl alma», 19:00

03.05.2026 — «Magnitofon», 19:00

Государственный русский драматический театр имени Пушкина:

02.05.2026 — «Аршин мал алан», 19:00

03.05.2026 — «Доктор Айболит», 11:00; 13:00

03.05.2026 — «Муж для Памелы», 19:00

Туркменский государственный кукольный театр: