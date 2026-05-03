Оперный концерт ТЮРКСОЙ, выставка ко Дню Победы и театральные премьеры Ашхабада

В Ашхабаде 2 и 3 мая состоятся гала-концерты мастеров оперного искусства стран ТЮРКСОЙ, которые пройдут во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана. На сцене выступят артисты из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции и Туркменистана.

Музыкальное сопровождение обеспечит государственный симфонический оркестр Туркменистана. Начало концертов — в 18:00, вход свободный.

Музей изобразительных искусств Туркменистана имени Сапармурата Туркменбаши подготовил экспозицию «Gahrymanlarymyza hormat», приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Выставка откроется 4 мая в 11:00.

Театры столицы также представили репертуар на ближайшие дни. При этом возможны изменения в расписании и составе исполнителей, актуальную информацию рекомендуется уточнять заранее.

Главный академический драматический театр имени С. Туркменбаши Великого:

  • 02.05.2026 — «Yşgyň gämisi», 19:00
  • 03.05.2026 — «Gelinler», 19:00

Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули:

  • 02.05.2026 — «Super gaýyn ene», 19:00

Национальный драматический театр имени Алп Арслана:

  • 02.05.2026 — «Gyzyl alma», 19:00
  • 03.05.2026 — «Magnitofon», 19:00

Государственный русский драматический театр имени Пушкина:

  • 02.05.2026 — «Аршин мал алан», 19:00
  • 03.05.2026 — «Доктор Айболит», 11:00; 13:00
  • 03.05.2026 — «Муж для Памелы», 19:00

Туркменский государственный кукольный театр:

  • 02.05.2026 — «Dostlar», 17:00
  • 02.05.2026 — «Çagaly öý bazar», 19:00
  • 03.05.2026 — «Al ýaňak», 12:00; 17:00
  • 03.05.2026 — «Çagaly öý bazar», 19:00