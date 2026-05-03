Китай создаст новый пилотируемый космический корабль для высадки на Луну

Как сообщил сотрудник Пятого научно-исследовательского института Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники Шао Лиминь, Пекин последние два года активно продвигает программу пилотируемой лунной разведки, планируя высадку тайконавтов на поверхность естественного спутника Земли к 2030 году.

«Я ожидаю, что мы сможем увидеть, как пилотируемый космический корабль нового поколения отправится в космос, создаст для тайконавтов новую платформу по осуществлению полетов с Земли во внеземное пространство», — приводит слова Шао Лиминя Центральное телевидение Китая.

Специалист также подчеркнул: «И в недалеком будущем все увидят, как китайцы оставят свои следы на поверхности Луны».

Проект представляет собой комплекс экспериментально-исследовательских средств с возможностью удаленного управления. Завершение создания станции намечено на 2028 год, что станет важным этапом перед запланированной на 2030 год пилотируемой миссией Китая.