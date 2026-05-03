Изменились правила вручения «Оскара»: актёрам разрешили двойные номинации
Теперь актёры смогут получить несколько номинаций в одной категории, если их работы войдут в число пяти лучших по итогам голосования. К рассмотрению допускаются только роли, указанные в титрах и исполненные с согласия актёров.
В категории «Лучший сценарий» будут рассматриваться только тексты, написанные человеком. Академия вправе запрашивать информацию об использовании искусственного интеллекта и степени авторства.
В категории международного фильма на номинацию смогут претендовать несколько картин из одной страны. Автоматическое выдвижение предусмотрено для победителей шести крупных фестивалей: Канны («Золотая пальмовая ветвь»), Венеция («Золотой лев»), Берлин («Золотой медведь»), «Сандэнс» (Гран-при мирового кино), Торонто (приз «Платформа») или «Пусан» (приз за лучший фильм). Номинация присуждается фильму, награду получает режиссёр.
Другие изменения:
- «Лучший кастинг» — предусмотрено три награды
- «Лучшая операторская работа» — установлен шорт-лист из 20 фильмов
- «Лучший грим и причёски» — введено обязательное участие в профессиональных обсуждениях
- «Лучшие визуальные эффекты» — требуется просмотр презентационных материалов для голосования