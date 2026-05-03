Звезды UFC Арман Царукян и Тони Фергюсон встретятся в борцовской схватке на RAF 10

Для Царукяна этот выход на ковер станет уже шестым в лиге RAF за последние полгода. Боец, занимающий второе место в рейтинге легкого веса UFC, в настоящее время показывает большую активность вне октагона, успешно совмещая карьеру в ММА с выступлениями по борьбе. Он идет на серии из четырех побед в RAF, включая недавний технический триумф над Юрайей Фейбером.

Перед боем с Фергюсоном Царукян проведет еще одну схватку — 30 мая против американского борца-блогера Килона «Mugzy» Джимисона на RAF 09.

В своем последнем бою в UFC в ноябре 2025 года Арман уверенно одолел Дэна Хукера. Недавно 29-летний армянский боец заявлял, что является официальным запасным на титульный бой между Илией Топурией и Джастином Гэтжи (их поединок пройдет у Белого дома в рамках турнира UFC Freedom 250).

Для бывшего временного чемпиона UFC, 42-летнего Тони Фергюсона этот поединок станет дебютом в лиге RAF. После завершения карьеры в UFC в августе 2024 года Фергюсон начал искать себя в смежных дисциплинах. В 2025 году он перешел в боксерский ринг (лига Misfits Boxing), где одержал две победы кряду, в том числе нокаутировав боксера-блогера Сольт Папи (Натаниэль Бустаманте).