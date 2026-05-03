В Стокгольме открылось кафе, которым управляет искусственный интеллект

Снаружи заведение мало отличается от обычного городского кафе с минималистичным интерьером и стандартным меню. Главное различие заключается в системе управления: роль менеджера здесь выполняет ИИ по имени «Мона», взаимодействующий с персоналом через цифровые инструменты.

Система отвечает за формирование меню, закупки, подбор персонала, управление запасами, организационные решения и базовый учёт. После запуска ей был передан стартовый бюджет и помещение для организации работы.

Несмотря на участие ИИ, кафе функционирует с участием сотрудников. Один из бариста, нанятый системой, отмечает, что алгоритм всё же допускает ошибки в закупках, формируя избыточные заказы.

Клиенты могут оформлять заказы как через персонал, так и напрямую через систему. Для этого в заведении установлен экран с финансовыми показателями в реальном времени и канал связи с ИИ.

По словам разработчиков, проект направлен на изучение возможностей и ограничений искусственного интеллекта в управлении бизнесом, а также этических вопросов его применения.

В настоящее время заведение посещают около 50–80 человек в день, часть из них приходит из интереса к формату работы кафе.