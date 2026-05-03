В Молдове почтили память туркменского писателя Нурмурата Сарыханова

В мероприятии приняли участие посол Туркменистана в Молдове (с резиденцией в Киеве) Тойлы Атаев, председатель района Анений-Ной Александру Моисей, представители районного совета, общественность, школьники и местные жители.

Участники церемонии почтили память писателя, погибшего 4 мая 1944 года в боях за освобождение молдавской земли от фашистских захватчиков.

В 2026 году отмечается 120-летие со дня рождения Сарыханова. Автор хрестоматийной повести «Шукур бахши» и рассказа «Книга» появился на свет в 1906 году в селе Ызгант Геоктепинского этрапа.

Памятник в селе Делакэу, где находится братская могила воинов Второй мировой войны, был капитально отреставрирован по инициативе председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова. Работы выполнены при поддержке руководства Молдовы и за счёт туркменской стороны. Обновлённый мемориал открыт в 2017 году при участии президента Молдовы и туркменской делегации.