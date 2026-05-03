В Бриксене проходит фестиваль света и воды

В итальянском городе Бриксен (Брессаноне) в Южном Тироле проходит фестиваль света и воды, в рамках которого представлены 24 инсталляции художников из 13 стран. В этом году мероприятие посвятили теме мира, оно проходит под названием «Imagine Peace».

Фестиваль продлится до 16 мая.

Инсталляции размещены на городских площадях, у исторических зданий и вдоль берегов двух горных рек. Работы затрагивают вопросы конфликтов, памяти и ценности мира.

Хорватский художник Марко Болкович представил инсталляцию из повторно использованных европоддонов. На ней размещены ответы жителей Бриксена, Копенгагена, Осло, Эссена и Пулы о значении мира. Двое украинских художников, проживающих в Норвегии, создают песочные картины в реальном времени в церкви Богоматери, построенной в 980 году. В их композициях сменяются различные образы: мать с детьми, мальчик, вставший перед солдатами.

Фестиваль проходит на фоне Доломитовых Альп и завершится в Международный день света ООН.