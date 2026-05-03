В Ашхабаде пройдет ярмарка вакансий
Мероприятие организуют Управление труда и занятости населения города Ашхабада совместно с профильными отделами этрапов Багтыярлык, Беркарарлык, Бюзмейин, Копетдаг, а также городской совет Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули и городской комитет Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана.
Ярмарка состоится с 9:00 до 12:00 в здании управления Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана по адресу: проспект Сапармурата Туркменбаши, дом 81.
Гражданам, заинтересованным в трудоустройстве, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при наличии), а также документы, подтверждающие квалификацию.
Адреса и контактные телефоны:
- Отдел занятости населения Управления труда и занятости населения г. Ашхабада: пр. Атамурата Ниязова, д. 148; тел: 39-34-56;
- Этрап Багтыярлык: пр. Атамурата Ниязова, д. 148; тел: 39-34-64;
- Этрап Беркарарлык: пр. Атамурата Ниязова, д. 148; тел: 39-34-71;
- Этрап Бюзмейин: ул. Огузхана, д. 8; тел: 35-12-69;
- Этрап Копетдаг: пр. Атамурата Ниязова, д. 148; тел: 39-34-76;
- Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана: пр. Сапармурата Туркменбаши, д. 81; тел: 22-74-07;
- Ашхабадский городской совет Молодёжной организации Туркменистана им. Махтумкули: пр. Гарашсызлык, д. 104; тел: 44-89-15.