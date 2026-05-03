В Ашхабаде пройдет ярмарка вакансий

В Ашхабаде пройдет ярмарка вакансий
В Ашхабаде 5 мая состоится ярмарка вакансий для предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей и жителей города. Об этом сообщили в газете Türkmenistan.

Мероприятие организуют Управление труда и занятости населения города Ашхабада совместно с профильными отделами этрапов Багтыярлык, Беркарарлык, Бюзмейин, Копетдаг, а также городской совет Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули и городской комитет Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Ярмарка состоится с 9:00 до 12:00 в здании управления Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана по адресу: проспект Сапармурата Туркменбаши, дом 81.

Гражданам, заинтересованным в трудоустройстве, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при наличии), а также документы, подтверждающие квалификацию.

Адреса и контактные телефоны:

  • Отдел занятости населения Управления труда и занятости населения г. Ашхабада: пр. Атамурата Ниязова, д. 148; тел: 39-34-56;
  • Этрап Багтыярлык: пр. Атамурата Ниязова, д. 148; тел: 39-34-64;
  • Этрап Беркарарлык: пр. Атамурата Ниязова, д. 148; тел: 39-34-71;
  • Этрап Бюзмейин: ул. Огузхана, д. 8; тел: 35-12-69;
  • Этрап Копетдаг: пр. Атамурата Ниязова, д. 148; тел: 39-34-76;
  • Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана: пр. Сапармурата Туркменбаши, д. 81; тел: 22-74-07;
  • Ашхабадский городской совет Молодёжной организации Туркменистана им. Махтумкули: пр. Гарашсызлык, д. 104; тел: 44-89-15.