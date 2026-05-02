NASA завершило сборку телескопа «Нэнси Грейс Роман»

Запуск аппарата планируется в начале сентября 2026 года — это на восемь месяцев раньше первоначального срока. Телескоп выведут в космос с помощью ракеты Falcon Heavy и направят в район точки Лагранжа L2 на расстоянии около 1,5 млн км от Земли.

Аппарат оснащён зеркалом диаметром 2,4 метра, камерой высокого разрешения и специальным прибором — коронографом, который позволяет наблюдать объекты рядом со звёздами.

Стоимость проекта превысила 4 млрд долларов, при этом в NASA заявили, что уложились в утверждённый бюджет.

Телескоп назван в честь астронома Нэнси Грейс Роман. По диаметру зеркала он сопоставим с «Хабблом», но имеет поле зрения примерно в 100 раз шире.

Миссия рассчитана как минимум на пять лет. Учёные планируют изучать формирование Вселенной, свойства тёмной материи и тёмной энергии, а также искать экзопланеты, в том числе с помощью метода микролинзирования.