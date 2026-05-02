GPT-5.2 сдала экзамены в Токийский и Киотский университеты лучше людей

Модель загружали задания в виде изображений, а ответы, в том числе эссе, проверяли преподаватели подготовительной школы Kawai Juku.

На медицинском направлении Токийского университета ИИ набрал на 50 баллов больше лучшего участника и получил максимальный результат по математике. В гуманитарном блоке он набрал 452 из 550 баллов, в естественно-научном — 503 балла.

При этом результаты оказались неравномерными: по английскому языку — около 90 %, по эссе по всемирной истории — около 25 %.

В Киотском университете ИИ также превысил проходные баллы: 771 балл на юридическом факультете при пороге 734 и 1176 баллов на медицинском при рекорде 1098.

Ранее в 2024 году модель GPT-4 не смогла пройти экзамен, а в 2025 году другая версия преодолела минимальный порог.

Эксперты отмечают, что высокие оценки должны стать поводом для пересмотра экзаменационных систем.