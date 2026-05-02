Google Translate теперь сможет учить пользователей правильному произношению

Как сообщил сотрудник Google Ник Фокс, в приложении появилась специальная кнопка «Практика», которая позволяет пользователям совершенствовать свои навыки разговорной речи на иностранных языках с помощью технологий искусственного интеллекта.

Механика работы новой функции заключается в анализе сказанной пользователем фразы. ИИ оценивает качество речи и, в случае ошибок или неточного произношения, дает конкретные советы по улучшению дикции. Это превращает переводчик в полноценный инструмент для лингвистической практики.

На текущем этапе функция тренировки произношения доступна пользователям в США и Индии. В настоящий момент система поддерживает работу с тремя языками: английским, испанским и хинди. Данных о сроках масштабирования функции на другие регионы и языковые группы пока не приводится.