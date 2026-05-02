ФИФА увеличила призовой фонд чемпионата мира 2026 года до $871 млн

Согласно новому финансовому плану, утвержденному на совете организации в Ванкувере, минимальная выплата для каждой из 48 сборных-участниц теперь составит $12,5 млн вместо ранее запланированных $10,5 млн.

Пересмотр бюджета связан с коммерческим успехом мужского турнира и необходимостью компенсировать национальным ассоциациям высокие расходы на логистику и налогообложение в странах-хозяйках. Ранее многие европейские федерации высказывали опасения, что из-за дорогостоящих переездов и пребывания в США, Канаде и Мексике участие в турнире может стать финансово убыточным даже в случае успешного выступления.

Помимо базовых призовых, ФИФА также увеличила сумму на подготовку команд с $1,5 млн до $2,5 млн, а квалификационный взнос вырос до $10 млн. Дополнительно выделено более $16 млн в виде субсидий на покрытие расходов делегаций и расширение билетных квот для сборных. Оставшиеся доходы от турнира будут традиционно перераспределены между 211 ассоциациями — членами ФИФА для поддержки мирового футбола.

Чемпионат мира 2026 года станет историческим событием: турнир впервые пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Соревнования пройдут в период с 11 июня по 19 июля, а количество участвующих команд впервые в истории турнира расширено до 48 сборных.