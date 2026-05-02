В Туркменистане продолжится традиция вручения компьютеров будущим первоклассникам

Согласно документу, Министерству образования разрешено заключить с совместным предприятием «Agzybirlik tilsimaty» и хозяйственным обществом «Aýdyň gijeler» контракты на закупку в соответствующем количестве произведённых в Туркменистане ноутбуков, их установку до 1 августа 2026 года в образовательных учреждениях и на их техническое обслуживание.

Глава государства поручил вице-премьеру Б.Маммедову обеспечить своевременное исполнение данного документа.

На заседании вице-премьер рассказал, что за четыре месяца 2026 года туркменские школьники и студенты успешно выступили на международных олимпиадах, завоевав в общей сложности 807 медалей.

Глава государства подчеркнул, что работа по воспитанию широко эрудированного молодого поколения, владеющего инновационными технологиями, остается приоритетом государственной политики. Закупка и вручение ноутбуков первоклассникам является частью стратегии по цифровизации образования и созданию равных возможностей для получения знаний.