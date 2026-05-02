В Риме обнаружена копия древнейшего английского стихотворения

Исследователи из Тринити-колледжа Дублина Элизабетта Магнанти и Марк Фолкнер идентифицировали девятистрочный гимн, который стал третьим по древности известным списком этого произведения в мире.

Согласно историческим сведениям, этот гимн сложил неграмотный пастух из Нортумбрии по имени Кэдмон, работавший в аббатстве Уитби. Позже, в VIII веке, монах Беда Достопочтенный, известный как «отец английской истории», включил эту поэму в свою работу «Церковная история народа англов».

До настоящего времени считалось, что оригинальная древнеанглийская версия сохранилась только в двух старейших манускриптах, хранящихся в Кембридже и Санкт-Петербурге.

Найденный в Риме экземпляр был переписан монахом на севере Италии в период между 800 и 830 годами. Его уникальность заключается в том, что древнеанглийский текст интегрирован непосредственно в основной корпус рукописи, а не вынесен на поля. Особенностью оформления является точка после каждого слова — это один из ранних примеров использования межсловных интервалов, которые приближают структуру письма к современному виду.

Данное открытие, результаты которого опубликованы в журнале Early Medieval England and its Neighbours (издательство Cambridge University Press), стало возможным благодаря масштабной оцифровке библиотечных архивов.

По мнению исследователей, находка подтверждает растущий статус английского языка в Европе уже в IX веке.