В Кабмине подвели итоги социально-экономического развития Туркменистана за январь–апрель 2026 года

Президент Сердар Бердымухамедов провел по цифровой системе заседание Кабинета министров, на котором были подведены итоги работы отраслей национальной экономики за первые четыре месяца 2026 года. Об этом сообщили в информационной программе Watan.

По результатам отчетного периода рост ВВП страны составил 6,3%, что подтверждает динамичное развитие государства и успешную реализацию принятых социально-экономических программ.

Макроэкономические показатели и финансы:

Темпы роста в промышленном секторе составили 2,4%, строительстве — 6,2%, транспортно-коммуникационном секторе — 10,3%, торговле — 7,9%, сельском хозяйстве — 2,2%, сфере услуг — 8,4%.

Объем произведенной продукции увеличился на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Розничный товарооборот вырос на 9,9%, а внешнеторговый оборот — на 9,2%.

Доходная часть Государственного бюджета исполнена на 100,2%, расходная — на 97,6%.

Заработная плата, пенсии, государственные пособия и стипендии профинансированы в полном объеме и своевременно.

Объем освоенных инвестиций за счет всех источников финансирования увеличился на 5%.

Нефтегазовый комплекс:

План по добыче нефти госконцерном «Türkmennebit» выполнен на 107,1%.

Переработка нефти на заводах составила 104,9% от плана.

Производство бензина — 113,7%, дизельного топлива — 108,7%, смазочных масел — 110,3%, сжиженного газа — 122,1%.

План по добыче природного и попутного газа выполнен на 106,7%.

Строительство и промышленность:

Общий план по выпуску продукции и оказанию услуг комплексом выполнен на 128,4%.

Министерство промышленности и строительного производства выполнило план на 122,5%, Министерство энергетики — на 106%, госконцерн «Türkmenhimiýa» — на 154%.

Хякимлик города Ашхабад выполнил план работ на 122,9%.

Транспорт и связь:

Рост в транспортно-коммуникационном комплексе составил 113,8%.

Темпы роста услуг в сфере автомобильного транспорта достигли 124,2%, воздушного транспорта — 116,8%, связи — 114,3%.

Президент Сердар Бердымухамедов поручил руководителям ведомств сохранять темпы роста ВВП, обеспечивать строгий контроль над ценами и снабжением рынков товарами, а также своевременно вводить в эксплуатацию строящиеся объекты.