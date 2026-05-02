​В Египте нашли массивную статую Рамсеса II

​Найденный артефакт имеет длину около 2,2 метра и весит от 5 до 6 тонн, при этом у него отсутствует нижняя часть — ноги и основание.

Специалисты отмечают, что объект находится в плохом состоянии, однако сохранившиеся элементы позволяют предположить, что изваяние изначально являлось частью скульптурной триады.

По мнению профессора Мохамеда Абдель Бади, главы сектора египетских древностей, в древности статую могли перевезти в Телль-Фарун из города Пер-Рамсес для установки в религиозном комплексе.

​Рамсес II, правивший Древним Египтом в 1279–1213 годах до н.э., известен как один из самых выдающихся строителей в истории страны. За время его 66-летнего правления были возведены такие памятники, как храмы в Абидосе, Фивах и Эдфу. В настоящее время находка перевезена в музейное хранилище. Там ее отреставрируют.