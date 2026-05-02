Ахалтекинские скакуны из Туркменистана примут участие в международном смотре в Узбекистане

Заместитель председателя Кабинета министров доложил о подготовке делегации к отправке в столицу соседней страны. Он отметил, что участие в подобных форумах способствует популяризации национального искусства коневодства.

​Программа мероприятий в Ташкенте включает конференцию «Ахалтекинский скакун — символ дружбы народов», а также спортивные состязания.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что проведение таких форумов за рубежом в году, который проходит под девизом «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов», имеет важное значение для приумножения мировой славы «небесных» коней.

Глава государства поручил обеспечить высокий организационный уровень участия туркменских коневодов и скакунов в предстоящих конкурсах в соседней стране.