Sony создала робота, способного обыгрывать профессионалов в настольном теннисе

Испытания проходили в штаб-квартире компании в Токио, где была создана площадка олимпийского размера. Это позволило обеспечить одинаковые условия для робота и игроков.

Ace соревновался с пятью профессиональными игроками, выступающими на национальных соревнованиях, и выиграл в семи матчах из 13. Более сложной задачей для робота стало соперничество с теннисистами международного уровня — Минами Андо и Какеру Соне. Ace смог одолеть их только в двух матчах из семи.

Робот оснащён восемью подвижными соединениями, девятью камерами вокруг корта, а также тремя системами машинного зрения, позволяющими улавливать движения, которые человеческому глазу кажутся размытыми. Система отслеживает движение мяча и распознаёт его вращение по логотипу, что помогает выбирать стратегию. Ace использовал систему обучения с подкреплением — робот адаптируется по ходу игры, а не действует по заранее заданной программе.

«Мы видим множество очень, очень быстрых роботов на заводах. Но они снова и снова выполняют одну и ту же траекторию. С помощью этой технологии мы показываем, что роботов можно научить быть очень адаптивными, конкурентоспособными и быстрыми в условиях неопределенности», — рассказывает президент Sony AI Майкл Спрэнгер.

В компании отмечают, что это первый случай, когда робот достиг сопоставимого с человеком уровня в популярном соревновательном виде спорта. Разработку рассматривают для применения не только в спорте, но и в промышленности. Результаты проекта могут найти применение во вспомогательной робототехнике, реабилитации, адаптивной тренировке и других областях, ориентированных на повышение качества жизни человека.