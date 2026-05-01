Google: 75% кода в компании пишет ИИ, но решения остаются за инженерами

По его словам, доля такого кода осенью прошлого года составляла 50%, а в конце 2024 года и вовсе 25%.

Пичай отметил, что в компании используются так называемые «полностью агентские рабочие процессы». Инженер формулирует задачу, после чего ИИ разбивает её на несколько шагов и выполняет. В результате, например, сложные проекты по переносу кода выполняются значительно быстрее. Так, к примеру, при разработке версии Gemini для macOS команда создала рабочий прототип за несколько дней.

В Google подчёркивают, что ИИ используется для генерации кода, однако финальная проверка и принятие решений остаются за инженерами. В статистику включаются только те фрагменты, которые прошли проверку и были добавлены в рабочую систему.