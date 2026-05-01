Шаг в пропасть: в Лондоне появилась скульптура с подписью Бэнкси

Арт-объект представляет собой фигуру мужчины в костюме с развевающимся знаменем, которое спадает ему на голову, делая персонажа безликим. Человек шагает вперед, из-за чего создается впечатление, что он вот-вот сорвется с постамента, ведь пути перед собой он не видит.

Хотя анонимный художник пока официально не подтвердил авторство в своих социальных сетях, стилистика работы совпадает с его творческим почерком. Политическая сатира и прямолинейные публицистические месседжи всегда были важной составляющей творчества Бэнкси.

Данный объект вступает в очевидный диалог с традиционными памятниками государственных и военных деятелей, которыми изобилует этот район города.

Новая работа в Лондоне появилась вскоре после публикации расследования агентства Reuters, в котором журналисты Саймон Гарднер, Джеймс Пирсон и Блейк Моррисон выдвинули версию о том, что под псевдонимом Бэнкси скрывается некий Робин Ганнингем. По их данным, в конце нулевых художник сменил документы на имя Дэвида Джонса, выбрав максимально распространенную в Британии фамилию ради сохранения анонимности.