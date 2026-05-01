Успех «суперкроссовок» Adidas на Лондонском марафоне подстегнул продажи бренда

Успех атлетов, выбравших новейшую модель бренда, стал мощным рыночным сигналом, укрепившим репутацию компании в профессиональном сегменте и обеспечившим рост котировок акций на фоне высокой конкуренции в индустрии.

Символический рубеж в два часа на марафонской дистанции (42 км 195 м) пал 28 апреля. Кениец Себастьян Саве финишировал с результатом 1:59:30, улучшив мировой рекорд более чем на минуту. Вторым стал эфиоп Йомиф Кеджелча (1:59:41), а в женском забеге эфиопка Тигист Ассефа установила новый мировой рекорд среди женщин — 2:15:41. Все трое выступали в сверхлегких кроссовках Adizero Adios Pro Evo 3 весом всего 97 граммов.

Модель, официально представленная за несколько дней до старта, поступила в продажу 30 апреля по цене 500 евро за пару.

Эксперты отмечают, что преодоление таких барьеров невозможно без технологического прогресса. Автор книги «Endure» Алекс Хатчинсон подчеркивает, что гонка вооружений среди производителей кроссовок обострилась около десяти лет назад, когда Nike внедрила конструкцию из упругой пены и углеродной пластины.

Хотя Nike долго удерживала лидерство, Adidas удалось открыть новую главу в истории бега. Производители продолжают экспериментировать с конструкцией «пластина + пена», так как технологическая гонка продолжается даже в условиях, когда аналогичные модели появились у всех ключевых игроков.

Успех на марафоне имеет стратегическое значение для бизнеса Adidas под руководством генерального директора Бьорна Гульдена. Акции компании на Франкфуртской бирже, потерявшие с начала года около 18% из-за экономической нестабильности и торговых войн, отреагировали ростом на 1% после новостей из Лондона. Аналитики отмечают, что победа в марафоне закрепляет репутацию бренда в растущей категории товаров для бега, где продажи компании в 2025 году выросли более чем на 30%.

На фоне экспансии новых брендов, таких как On и Hoka, триумф в Лондоне стал для Adidas самым убедительным маркетинговым заявлением на глобальном рынке.