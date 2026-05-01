Тейлор Свифт регистрирует товарные знаки на свой голос и образ для защиты от ИИ

Две из них связаны с голосом — это фразы Hey, it’s Taylor Swift и Hey, it’s Taylor. Третья заявка касается изображения певицы: с розовой гитарой на черном ремне, в разноцветном костюме с серебряными элементами и сапогах. По данным издания, такие шаги могут быть направлены на защиту от использования ее образа и голоса в материалах, созданных с помощью искусственного интеллекта.

«Теоретически, если бы был подан иск против ИИ, использующего голос Свифт, она могла бы заявить, что любое использование ее голоса, похожего на зарегистрированный товарный знак, нарушает ее права на товарный знак», — объяснил юрист по интеллектуальной собственности Джош Гербен, обнаруживший заявки.

Он добавил, что аналогичная защита распространяется и на визуальный образ певицы. Заявки поданы компанией TAS Rights Management, принадлежащей Тейлор Свифт.