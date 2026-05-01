Спасение Тимми: горбатого кита транспортируют на барже из Балтийского в Северное море

Масштабная спасательная операция, за которой следят во всем мире, направлена на возвращение гигантского млекопитающего в его естественную среду обитания — Атлантический океан, для чего конвою предстоит преодолеть путь длиной около 400 километров.

Горбатый кит, ставший известным в немецких СМИ как Тимми, находился на мелководье Балтийского моря с 3 марта. Многократные попытки вернуть животное в глубокие воды долгое время оставались безуспешными. Изначально усилия финансировались государством, однако позже к спасению подключились двое немецких предпринимателей. Одна из них, Карин Вальтер-Моммерт, выразила огромную радость по поводу начала транспортировки, отметив, что воля кита к жизни доказывает оправданность борьбы за него.

За перемещением спасательного конвоя можно следить в режиме реального времени на сайте Vesselfinder.com. Маршрут пролегает через датские воды, огибая северную оконечность Дании, к проливу Скагеррак, ведущему в Северное море. Ожидается, что весь переход займет несколько дней.

Несмотря на активные действия, в научном сообществе сохраняются сомнения в успехе миссии. Ряд ученых полагает, что кит намеренно искал мелководье из-за крайней слабости и болезни, и сомневаются, что он переживет трехдневную транспортировку. Ранее чиновники даже отказывались от спасательных работ, сочтя их невозможными, что вызвало волну общественного возмущения и привело к разработке текущего плана частной инициативой.

Вопрос о судьбе Тимми вызвал ожесточенные споры между властями, ветеринарами и экологическими активистами. Министр окружающей среды федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Тилль Бакхаус поддержал финальную попытку спасения, вопреки предупреждениям части экспертов. В то же время морской биолог из Гринпис Тило Маак высказал иное мнение, заявив, что попытки транспортировки вызывают у животного сильнейший стресс. По его словам, Тимми может быть смертельно болен и «решил уйти на покой», в связи с чем гуманнее было бы не подвергать его лишним нагрузкам.

Тем не менее, ветеринары частной инициативы подтвердили пригодность кита к транспортировке, подарив надежду на его возвращение домой.