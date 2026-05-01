Рашид Мередов встретился с генсеком ТЮРКСОЙ Султаном Раевым

Основной темой переговоров стало обсуждение актуальных вопросов взаимодействия и реализация Плана совместной работы на 2026 год, направленного на углубление культурно-гуманитарных связей.

Рашид Мередов подчеркнул особую значимость визита Султана Раева в туркменскую столицу для участия в Днях оперы ТЮРКСОЙ и торжествах, посвященных 110-летию со дня рождения выдающегося туркменского композитора Вели Мухадова.

В рамках встречи была отмечена активная деятельность организации по популяризации достижений туркменской культуры на международной арене. Также стороны выделили важность наград ТЮРКСОЙ, врученных деятелям культуры Туркменистана за их значимый вклад в развитие искусства тюркского мира.

Дипломаты подтвердили, что совместные инициативы способствуют укреплению мира и взаимопонимания не только между народами стран — участников ТЮРКСОЙ, но и в глобальном масштабе.

В ходе переговоров рассматривалась подготовка к будущим мероприятиям и вопросы совершенствования деятельности организации.

В завершение встречи Султан Раев поблагодарил туркменскую сторону за приглашение на празднование 35-летия независимости страны.

Рашид Мередов подтвердил готовность Туркменистана к дальнейшему активному партнерству.