Пузырьки газа и стрелка-бутылка: Casio презентовала часы к 140-летию Coca-Cola

Внешний вид модели содержит множество тематических деталей: циферблат выполнен в цвете газировки и украшен принтом, имитирующим пузырьки углекислого газа. Роль индикатора дней недели выполняет маленькая стрелка в форме красной бутылочки, а пространство вокруг циферблата оформлено гравировкой, напоминающей металлическую крышку.

Технические характеристики устройства соответствуют стандартам серии GA-2100. Часы весом 51 грамм имеют габариты 48,5 × 45,4 × 11,8 мм.

Модель обладает водозащитой, позволяющей выдерживать погружение на глубину до 200 метров, и сохраняет работоспособность при температуре до –10 °C.

Продажи в Японии начнутся 1 мая 2026 года. Приобрести часы можно будет через систему лотереи на официальном сайте Casio по цене 27 500 иен (примерно $170).