Делегация Минсвязи Туркменистана приняла участие в форуме SusHi Tech Tokyo 2026

В ходе программы состоялись презентации и выставки, посвященные ключевым современным направлениям: искусственному интеллекту (ИИ), системам связи стандартов 5G и 6G, развитию «умных городов», зеленой энергетике и цифровой экономике. Участники форума получили возможность ознакомиться с новыми продуктами, обменяться профессиональным опытом и обсудить перспективы партнерства.

В рамках «SusHi Tech Tokyo 2026» туркменская делегация провела серию рабочих встреч и переговоров с представителями ряда крупнейших зарубежных компаний, специализирующихся на технологическом и цифровом развитии. Стороны уделили внимание вопросам создания современной цифровой инфраструктуры и взаимодействия в области телекоммуникаций.

Особое внимание на переговорах было уделено внедрению искусственного интеллекта и цифровых услуг, а также решениям для «умных городов», включая системы городского управления. Кроме того, обсуждалось развитие стартап-экосистемы и поддержка молодых проектов через международные технологические платформы.

По итогам встреч были рассмотрены возможности реализации совместных проектов в долгосрочной перспективе.