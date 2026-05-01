В Ашхабаде обсудили подготовку к 4-й Душанбинской конференции по водному Десятилетию действий

Мероприятие, которое пройдет в Душанбе с 25 по 28 мая 2026 года, призвано стать глобальной платформой для активизации коллективных усилий по реализации «Водной повестки действий» ООН и поиску инновационных решений для достижения целей Повестки-2030.

Перед представителями дипломатического корпуса и средств массовой информации выступил посол Таджикистана в Ашхабаде Ниятбекзода Вафо Алибек. Глава дипмиссии подробно изложил формат предстоящего форума и пригласил международное сообщество к активному партнерству. Организатором конференции выступает Правительство Таджикистана в тесном сотрудничестве с ООН.

Статус мероприятия подчеркивается составом его сопредседателей, в числе которых — премьер-министр Таджикистана, заместитель генерального секретаря ООН и глава Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

По словам посла, конференция нацелена на обмен передовым опытом, укрепление партнерств и мобилизацию политической воли для ускорения прогресса в достижении связанных с водой целей. Программа предстоящего форума выстроена вокруг четырех ключевых векторов: выполнение функции подготовительного этапа к Конференции ООН по водным ресурсам 2026 года (под сопредседательством Сенегала и ОАЭ); представление масштабируемых решений и формирование партнерств; активизация реализации текущего Десятилетия действий по воде; а также запуск обмена идеями по итоговому всестороннему обзору Десятилетия и формированию водной повестки ООН на период после 2030 года.

Форум пройдет в очном формате для обеспечения максимально эффективного диалога. Ожидается участие делегаций государств-членов ООН, руководителей международных финансовых институтов, представителей научного сообщества и частного сектора. Особый акцент организаторы делают на принципе инклюзивности, приглашая к дискуссии представителей молодежи, женских организаций, коренных народов, а также экспертов из смежных отраслей, находящихся за пределами традиционной водной повестки.