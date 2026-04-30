Toyota показала седаны и кроссовер серии bZ

bZ5

Модель получила обтекаемый кузов с купеобразным силуэтом, узкую переднюю оптику и закрытую переднюю часть без традиционной решётки радиатора. В салоне установлены цифровая приборная панель и крупный центральный экран, управление сосредоточено на сенсорных элементах.

bZ3X

Кроссовер рассчитан на практичное использование. Он отличается увеличенными размерами, высоким кузовом и более просторным салоном, что делает его удобным для семейных поездок.

bZ3

Седан выполнен в общем стиле серии: плавные линии кузова, единая световая полоса и сдержанный интерьер.

bZ7

Новый флагман получил вытянутый кузов, низкую линию крыши и более премиальное позиционирование. Ожидается расширенный набор электронных систем и ориентация на более высокий сегмент рынка.

Представленные модели отражают развитие электрической стратегии Toyota и адаптацию автомобилей под требования китайского рынка, где спрос на электромобили продолжает расти.