Toyota показала седаны и кроссовер серии bZ
bZ5
Модель получила обтекаемый кузов с купеобразным силуэтом, узкую переднюю оптику и закрытую переднюю часть без традиционной решётки радиатора. В салоне установлены цифровая приборная панель и крупный центральный экран, управление сосредоточено на сенсорных элементах.
bZ3X
Кроссовер рассчитан на практичное использование. Он отличается увеличенными размерами, высоким кузовом и более просторным салоном, что делает его удобным для семейных поездок.
bZ3
Седан выполнен в общем стиле серии: плавные линии кузова, единая световая полоса и сдержанный интерьер.
bZ7
Новый флагман получил вытянутый кузов, низкую линию крыши и более премиальное позиционирование. Ожидается расширенный набор электронных систем и ориентация на более высокий сегмент рынка.
Представленные модели отражают развитие электрической стратегии Toyota и адаптацию автомобилей под требования китайского рынка, где спрос на электромобили продолжает расти.