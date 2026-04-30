Microsoft запустила Fairwater — самый большой в мире дата-центр

Компания Microsoft объявила о досрочном запуске объекта Fairwater в штате Висконсин, который стал крупнейшим в мире центром обработки данных, специально спроектированным для искусственного интеллекта.

Новый дата-центр занимает площадь почти 1,3 млн квадратных метров и предназначен для обучения и работы крупномасштабных моделей ИИ на беспрецедентном уровне производительности.

Масштабы строительства впечатляют: для возведения объекта потребовалось более 74 км фундаментных свай, 13 000 тонн стали и около 200 км силового кабеля. В отличие от стандартных облачных дата-центров, Fairwater функционирует как единый массивный суперкомпьютер. Он использует плоскую сеть, объединяющую сотни тысяч новейших графических процессоров Nvidia Blackwell, что обеспечивает мощность в 10 раз выше, чем у самого быстрого современного суперкомпьютера.

Хотя точные показатели производительности и точное количество GPU официально не раскрываются, использование сотен тысяч ускорителей Blackwell позволит выполнять задачи обучения и вывода данных на принципиально новом уровне.

Fairwater станет ключевым узлом для запуска следующего поколения приложений и систем искусственного интеллекта.