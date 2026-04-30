Bloomberg: Apple готовит новые функции ИИ для редактирования фото

По их данным, обработка изображений с помощью встроенных моделей ИИ будет занимать всего несколько секунд. Презентация новых инструментов запланирована на осень текущего года, они станут частью платформы Apple Intelligence в iOS 27.

Сейчас пользователи устройств Apple могут применять фильтры, кадрировать изображения и пользоваться функцией «Очистить», которая позволяет удалять объекты с фото с помощью ИИ. В новой версии системы появится отдельный раздел с инструментами Apple Intelligence, где будут доступны функции «Расширить», «Улучшить» и «Изменить кадр».

При этом разработка новых возможностей сопровождается трудностями. По словам специалистов, часть инструментов показала низкое качество работы на этапе внутренних тестов. Кроме того, пользователи ранее критиковали первый ИИ-инструмент Apple за нестабильные результаты.

Bloomberg отмечает, что компания стремится сократить отставание от конкурентов. Google уже несколько лет предлагает подобные функции на устройствах Pixel, а Samsung активно внедряет ИИ-редактирование в смартфонах Galaxy.