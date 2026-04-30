​Автобусные поездки к святыням и зонам отдыха: новые услуги от Awtomobil ulag hyzmaty

Услуга доступна для выездов в места отдыха, посещения культурно-исторических памятников, мавзолеев и святых мест на территории Туркменистана.

​Перевозки осуществляются опытными водителями на современных комфортабельных автомобилях, полностью отвечающих требованиям безопасности. Весь транспортный парк, выделяемый для рейсов, находится в исправном техническом состоянии и оснащен необходимым оборудованием для обеспечения удобства пассажиров.

Компания гарантирует надежность и высокое качество обслуживания на протяжении всего маршрута.

​Желающие воспользоваться услугами могут обратиться по адресу: город Ашхабад, жилой массив Чоганлы, проспект Атамурата Ниязова, здание 422 (1-й этаж Международного автовокзала).

Для получения дополнительной информации и справок обращаться по телефонным контактам: +99361-49-34-95 и 44-35-20.