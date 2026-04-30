Франция строит на острове Реюньон самую дорогую дорогу в мире

Трасса протяженностью 12,5 километра призвана заменить старую опасную дорогу, соединяющую административный центр Сен-Дени с портовым городом Ле-Пор, и обеспечить безопасное сообщение в условиях частых циклонов и обвалов вулканических скал.

Старая дорога, построенная в 1959 году, проходит по узкой полосе между океаном и отвесными скалами. Ежедневно по ней проезжает около 80 000 автомобилей, при этом мощные штормы и регулярные камнепады делают этот маршрут крайне опасным. Единственным выходом для инженеров стал перенос трассы в море.

Изначальный план 2011 года предусматривал создание комбинации дамб и виадука, идущего параллельно берегу. Центральным элементом стал виадук Гранд-Шалуп длиной 5,4 километра — самый длинный мост Франции, установленный на 48 массивных опорах, каждая из которых весит около 4 500 тонн.

Однако проект столкнулся с серьезными препятствиями. Строительство дамб потребовало около 12 миллионов кубометров камня, но в 2018 году суд запретил разработку новых карьеров на острове из-за протестов экологов и риска для уникальной экосистемы Реюньона. Дефицит материалов и необходимость переделки сотен неправильно установленных бетонных блоков-акроподов привели к резкому росту затрат.

На данный момент стоимость проекта уже превысила два миллиарда евро, что делает его одним из самых дорогих дорожных объектов в мире.

В 2022 году власти приняли решение достроить оставшийся участок магистрали не в виде насыпной дамбы, а как продолжение виадука. Это техническое изменение потребует возвращения на остров специализированного флота и увеличит бюджет еще на сотни миллионов евро. Подготовительные работы на финальном отрезке начались в конце 2025 года, а основной этап строительства запланирован на 2027 год.

Ожидается, что полностью проект будет завершен к 2030 году. Пока же водителям приходится съезжать с новых участков на старую трассу, чтобы преодолеть недостающий отрезок.

Пример Nouvelle Route du Littoral наглядно демонстрирует, как географические и экологические факторы могут ограничивать даже самые масштабные инженерные амбиции.