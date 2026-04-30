Томаты «кричат»: учёные записали звуки растений

Эти звуки напоминают треск попкорна. Они сопоставимы по громкости с человеческой речью, но находятся в диапазоне 40–80 кГц, поэтому человек их не слышит. Зато такие сигналы, возможно, способны улавливать грызуны, насекомые и летучие мыши.

Похожие звуки обнаружены также у кактусов, пшеницы и кукурузы. Учёные отметили, что у разных растений частоты отличаются. Исследователи создали алгоритм на основе ИИ, который способен определить вид растения и уровень его стресса по звуку.

Эксперимент проводился в звукоизолированной комнате. Рядом с растениями устанавливали ультразвуковые микрофоны, фиксирующие диапазон от 20 до 250 кГц. Для сравнения: человек слышит звуки до 16 кГц.

Растения подвергали стрессу — не поливали или подрезали. В таких условиях томаты издавали десятки звуков в час, тогда как в обычном состоянии — примерно один.

Исследование может помочь в разработке технологий для контроля состояния растений в сельском хозяйстве.