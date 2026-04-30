Климатологи прогнозируют сильное потепление к концу года из-за мощного Эль‑Ниньо

Климатические модели указывают, что в конце этого года может сформироваться мощное явление Эль‑Ниньо, способное вывести глобальные температуры на беспрецедентно высокие значения. Климатологи предупреждают о растущей вероятности формирования так называемого «супер Эль-Ниньо», и это вызывает серьезную обеспокоенность мирового научного сообщества.

​В начале текущего месяца Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило, что вероятность начала Эль-Ниньо уже этим летом составляет 62%. Хотя весенние прогнозы традиционно считаются менее точными, шансы на развитие явления во второй половине года подтверждаются аномально большими запасами тепла в подповерхностных слоях океана и ожидаемым ослаблением низкоуровневых пассатов.

В Центре климатического прогнозирования NOAA отмечают, что вероятность формирования именно сильной фазы в период с октября по декабрь 2026 года сейчас оценивается как один к трем.

​Явления Ла-Нинья и Эль-Ниньо представляют собой противоположные фазы естественного климатического цикла. Ла-Нинья возникает, когда пассаты над Тихим океаном усиливаются, сгоняя теплую воду на запад и заставляя холодные глубинные воды подниматься у берегов Америки, что временно охлаждает планету. Эль-Ниньо запускается серией западных ветровых всплесков, которые ослабляют пассаты. В этом случае прогретая поверхность океана блокирует подъем холодных вод, вызывая резкий рост температур.

​Эль-Ниньо обычно длится около года и провоцирует экстремальные погодные условия. Физическая закономерность такова, что при повышении температуры воздуха на каждый градус Цельсия атмосфера удерживает на 7% больше влаги, что неизбежно ведет к катастрофическим осадкам, наводнениям и усилению жары в тропиках. Предыдущий эпизод, завершившийся в марте 2024 года, уже стал причиной рекордных тепловых волн и лесных пожаров по всему миру.

​Типичное Эль-Ниньо повышает среднюю глобальную температуру на 0,1–0,2 °C. На первый взгляд это немного, однако данный эффект накладывается на антропогенное потепление, которое уже увеличило температуру Земли примерно на 1,3–1,5 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой. Именно этот синергетический эффект делает предстоящее событие потенциально опасным.

​Понятие «супер Эль-Ниньо» активно используется в СМИ, хотя и не является официальным научным термином. Сила явления официально классифицируется по Океаническому индексу Эль-Ниньо (ONI). Для подтверждения фазы температура воды в тропической части Тихого океана должна быть как минимум на 0,5 °C выше нормы в течение нескольких месяцев. Умеренным считается потепление на 1–1,4 °C, а сильным — когда пик индекса достигает 1,5 °C и выше.

​Формирование мощного Эль-Ниньо в 2026 году вызывает дискуссии, так как фаза Ла-Нинья завершилась совсем недавно, в феврале. Ученые из Колумбийского университета подчеркивают, что океану обычно требуется время, чтобы «подзарядить батарею» тепла после предыдущего цикла. Однако исследователи допускают, что под влиянием глобального потепления этот восстановительный период сокращается, позволяя экстремальным фазам следовать друг за другом быстрее.

​В недавних публикациях климатологи отмечают, что пока комментаторы спорят о терминах, основной проблемой остается беспрецедентно быстрый рост температуры поверхности мирового океана. Вне зависимости от того, достигнет ли грядущее Эль-Ниньо статуса «супер», его сочетание с общим климатическим трендом обещает сделать конец 2026 года одним из самых сложных периодов в истории метеонаблюдений.