Главой жюри Венецианского кинофестиваля в 2026 году станет Мэгги Джилленхол

Фестиваль пройдёт со 2 по 12 сентября.

«Я очень рада принять приглашение возглавить жюри Венецианского кинофестиваля в этом году. Венеция всегда поддерживала правдивые уникальные голоса, и для меня большая честь сыграть свою роль в продолжении этой смелой и нужной традиции. Я буду работать не с осуждением, а с любопытством, восхищением и волнением», — прокомментировала Джилленхол.

Среди других женщин, возглавлявших жюри Венецианского кинофестиваля за последние несколько лет, были Кейт Бланшетт (2020), Джулианна Мур (2022), Изабель Юппер (2024).

Как актриса Джилленхол известна по ролям в фильмах «Секретарша», «Донни Дарко», «Адаптация», «Улыбка Моны Лизы», «Башни-близнецы» и «Фрэнк». В 2021 году её режиссёрский дебют «Незнакомая дочь» получил на Венецианском кинофестивале приз за лучший сценарий. Недавно вышел в прокат ее готический романтический фильм «Невеста».