В Душанбе устанавливают «умные» светофоры

​Новые светофоры работают в связке с автоматизированной системой, которая самостоятельно анализирует интенсивность транспортного потока и регулирует фазы движения.

Ожидается, что внедрение технологий ГУП «Умный город (Smart City)» позволит существенно снизить нагрузку на столичные магистрали, сократить количество заторов и уменьшить число дорожно-транспортных происшествий.

​Помимо светофорных объектов, в Душанбе активно развивается сеть видеонаблюдения: на 115 перекрестках уже функционируют 315 камер фиксации нарушений и 43 камеры распознавания лиц.

Также программой предусмотрено расширение платных парковочных зон и установка дополнительных камер на въездах в город в рамках плана «Боздошт» («Перехват»), что позволит вывести контроль за городскими процессами на новый технологический уровень.