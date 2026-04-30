Время как роскошь: Новый Lexus ES получил обновлённый дизайн и стал крупнее

Автомобиль сохранил узнаваемый силуэт, но получил более выразительный дизайн: обновлённую оптику, небольшой спойлер и переработанные линии кузова. В профиль добавлена чёрная декоративная линия, скрытые дверные ручки и новые колёсные диски.

Габариты модели увеличились: длина выросла на 165 мм (до 5140 мм), колёсная база — на 80 мм (до 2950 мм). Задняя часть получила сквозную световую полосу по всей ширине кузова и новую рамку номерного знака.

В салоне применена концепция «время как роскошь». Используются светлые оттенки отделки (в основном светло-зеленый), установлены два экрана — основной дисплей мультимедиа и отдельный экран для пассажира. Управление в основном сенсорное, количество физических кнопок сокращено. Появилась фирменная система ароматизации с нотами бамбука.

Оснащение предусматривает память сидений, их подогрев и вентиляцию, проекционный дисплей HUD, аудиосистему Mark Levinson и ассистенты вождения уровня L2.

Модель предлагается в гибридной версии ES 300h, 2,0-литровый ДВС (112 кВт) + электромотор (83 кВт), суммарно 145 кВт, вариатор E-CVT.

Есть также полностью электрические версии: ES 350e и ES 500e на новой платформе GA-K с батареей увеличенной ёмкости.