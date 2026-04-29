«Фенербахче» уволил главного тренера после поражения от «Галатасарая»
Стамбульский «Фенербахче» объявил об увольнении главного тренера Доменико Тедеско. Решение принято по итогам заседания совета директоров, сообщила пресс-служба турецкого футбольного клуба.

«В соответствии с решениями, принятыми на заседании нашего совета директоров, мы расстались с нашим главным тренером Доменико Тедеско и его тренерским штабом. Также было принято решение расстаться со спортивным директором Девином Озеком и координатором по футболу Берке Челеби. Благодарим их за вклад в развитие нашего клуба и желаем им успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности главного тренера временно назначен Зеки Мурат Гёле.

Тедеско возглавлял команду с сентября 2025 года. Ранее он работал в «Шальке», «Спартаке», «Лейпциге» и сборной Бельгии.

После 31 тура чемпионата Турции «Фенербахче» набрал 67 очков и занимает второе место, уступая «Галатасараю» семь очков.

Отставка последовала после поражения в очном матче с главным соперником. Перед встречей «Галатасарай» опережал «Фенербахче» на четыре очка, и результат игры мог существенно повлиять на чемпионскую гонку. Матч завершился победой «Галатасарая» со счётом 3:0.

После этой игры отставание «Фенербахче» увеличилось до семи очков за три тура до конца чемпионата.