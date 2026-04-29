Основным покупателем пикапов Tesla Cybertruck оказался сам Илон Маск

Компании Илона Маска, в первую очередь SpaceX, стали ключевыми покупателями электропикапов Cybertruck. Они обеспечили более 18% всех регистраций этой модели в США в четвертом квартале прошлого года.

Согласно данным S&P Global Mobility, которые приводит Bloomberg, из 7071 реализованного пикапа в конце 2025 года на долю SpaceX пришлось 1279 единиц. Еще 60 машин были приобретены другими структурами миллиардера, включая стартап xAI и Boring Co.

По оценкам экспертов, сторонние компании Маска потратили на эти цели более 100 миллионов долларов.

Закупки продолжились и в начале 2026 года: в январе было реализовано 158 машин, а в феврале — еще 67. В корпоративных автопарках электропикапы заменяют традиционные бензиновые автомобили. Аналитики полагают, что таким образом Tesla поддерживает загрузку производственных мощностей в условиях, когда интерес частных покупателей к модели начинает ослабевать.

Ситуация разворачивается на фоне общего снижения спроса на электрические пикапы в США. Это уже вынудило концерн Ford принять решение об отказе от модели F-150 Lightning в пользу гибридной версии в новом поколении. Несмотря на то, что в первом квартале спрос на Cybertruck упал сразу на 45%, модель Tesla все равно сохраняет лидерство в своем сегменте на фоне сокращающегося рынка.

Ранее компания Tesla также объявила о планах прекратить производство моделей Model S и Model X, выпустив их лимитированные прощальные модификации. Для покупателей этих электрокаров, как и в случае с первыми сериями Cybertruck, предусмотрено соглашение, налагающее штраф за перепродажу автомобиля в течение первого года владения.