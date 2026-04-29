Китайский ровер Yutu-2 стал самым живучим аппаратом на Луне

Yutu-2 был запущен в составе миссии Chang’e-4, которая в январе 2019 года совершила первую в истории мягкую посадку на обратной стороне Луны. После отделения от посадочного модуля ровер начал исследование поверхности.

Работа проходит в сложных условиях: температура на спутнике может подниматься выше 150 °C днём и опускаться до минус 180 °C ночью. Для устойчивой работы аппарат использует систему термоконтроля и автоматически переходит в спящий режим.

За время миссии Yutu-2 передал научные данные, позволившие изучить геологическое строение грунта, а также обнаружил на поверхности стеклянные шарики. Эти сведения помогают лучше понять историю Луны и процессы, происходившие в Солнечной системе.

Китай продолжает развитие лунной программы. Запуск миссии Chang’e-7 запланирован на текущий год. Аппарат направят к южному полюсу Луны для поиска водяного льда.